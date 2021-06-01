01.06.2021
16:50
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Якутск

Водоканал глазами детей: Подведены итоги конкурса детских рисунков

В преддверии Дня защиты детей и в честь 80-летнего юбилея предприятия, АО «Водоканал» совместно с профсоюзным комитетом предприятия организовали конкурс детских рисунков. Сегодня, 1 июня, подвели итоги.

Свои работы на конкурс представили 19 детей. Это дети и внуки работников предприятия. Их творчество оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли именитые художники, заслуженные деятели культуры и искусств. Все участники получили из рук символа предприятия – Капельки ценные призы, а победителям в своих возрастных категориях вручили грамоты.

По итогу конкурса в возрастной группе от 3 до 6 лет третье место занял Семенов Дамир, второе место жюри присудило Иванову Кириллу, а лучшим рисунком среди детей этого возраста стала работа Коротких Эрхана.

Среди детей от 7 до 10 лет в тройку лучших вошли Леонтьева Варвара, Батуева Кристина и Егорова Айыына, занявшие третье, второе и первое места соответственно. В самой старшей возрастной группе от 11 до 14 лет третье место заняла Торокова Ника, второе место завоевал Семенов Альбер, а победу жюри присудили Тороковой Насте.

Фото: Пресс-служба АО "Водоканал"
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал" https://vodokanal-ykt.ru/vodokanal-glazami-detej-v-ao-vodokanal-proveli-konkurs-detskih-risunkov/
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