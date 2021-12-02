«Водоканал» дарит подарок к Новому году
Лишним поводом для улыбки и радости станет новогодняя акция «В подарок спишем пени». Акция проводится как для физ. лиц, так и для юр. лиц с 1 по 30 декабря 2021 года (включительно).
Правом на списание начислений за просрочку платежей могут воспользоваться физические лица* на непосредственном способе управления и прямых договорах при полном погашении задолженности.
Внести оплату и написать заявление для списания пеней можно в Центрах обслуживания населения АО «Водоканал», находящихся в отделениях ПАО «Сбербанк» по следующим адресам:
- Лермонтова, 49 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 16-30, воскр-выходной)
- Можайского, 27 (с пн-пт с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 14-30, воскр-выходной)
- Ленина, 17 (с пн-пт с 09-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00, сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)
- Чиряева, 5 (с пн-пт с 9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 9-00 до 14-30, воскр-выходной)
- Ленина, 56 (с пн-пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб с 10-00 до 15-00, воскр-выходной)
- Дзержинского, 18/2 (для частного сектора) т. 507-249 (с пн-пт с 10-00 до 18-00 обед с 13-00 до 14-00 сб, воскр-вых)
Фото: Пресс-служба АО "Водоканал"
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
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