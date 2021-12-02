«Водоканал» дарит подарок к Новому году

Лишним поводом для улыбки и радости станет новогодняя акция «В подарок спишем пени». Акция проводится как для физ. лиц, так и для юр. лиц с 1 по 30 декабря 2021 года (включительно).

Правом на списание начислений за просрочку платежей могут воспользоваться физические лица * на непосредственном способе управления и прямых договорах при полном погашении задолженности.

Внести оплату и написать заявление для списания пеней можно в Центрах обслуживания населения АО «Водоканал», находящихся в отделениях ПАО «Сбербанк» по следующим адресам: