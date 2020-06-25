Водоканал: Центры обслуживания населения возобновляют работу

С 25 июня 2020 года в Якутске откроются центры обслуживания населения АО «Водоканал», расположенные в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам:

Можайского, 27 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),

(с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной), Ярославского, 17 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной),

(с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной), Чиряева, 5 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),

(с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной), Ленина, 56 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 16-00, воскр-выходной),

(с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 16-00, воскр-выходной), Петра Алексеева, 19 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной).

У жителей Якутска вновь есть возможность обращаться в ближайший для них центр обслуживания населения. Специалисты компании дадут консультацию по всем вопросам, касающимся учета и начисления платежей, и примут заявки на опломбирование приборов учета.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба соблюдать правила нахождения в общественных местах в период пандемии COVID-19. Просим: носить медицинскую защитную маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.

Телефон отела по работе с физическими лицами: 507-248 (доб.2).