Водоканал: Центры обслуживания населения возобновляют работу
С 25 июня 2020 года в Якутске откроются центры обслуживания населения АО «Водоканал», расположенные в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам:
- Можайского, 27 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),
- Ярославского, 17 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной),
- Чиряева, 5 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 15-00, воскр-выходной),
- Ленина, 56 (с пн-пт: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, в сб: с 10-00 до 16-00, воскр-выходной),
- Петра Алексеева, 19 (с пн-пт: с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, сб, воскр-выходной).
У жителей Якутска вновь есть возможность обращаться в ближайший для них центр обслуживания населения. Специалисты компании дадут консультацию по всем вопросам, касающимся учета и начисления платежей, и примут заявки на опломбирование приборов учета.
Уважаемые граждане! Убедительная просьба соблюдать правила нахождения в общественных местах в период пандемии COVID-19. Просим: носить медицинскую защитную маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.
Телефон отела по работе с физическими лицами: 507-248 (доб.2).
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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