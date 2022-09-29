Водителям пора «переобуться»

Рекомендации МЧС России для водителей в осенний период

Дожди, мокрый снег, утренние заморозки – все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за рулем. И только водитель, который принимает все меры предосторожности, умело сможет преодолеть трудные участки пути. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила безопасности.

В первую очередь помните, что на поворотах, мокрой дороге и в гололед совершенно недопустима высокая скорость. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, которые становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Выполняйте все действия плавно, не делайте резких движений.

При движении автомобиля в дождь и снег увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения. Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения – залог безопасности на дороге. Не подавайте резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части: торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем.

Также, необходимо помнить, что в осенне-зимнее время световой день короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните: единый номер экстренных оперативных служб – 112; телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я) – (4112) 42-40-32; телефон доверия ГУ МЧС России по РС (Я) – (4112) 39-99-99.