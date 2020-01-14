14.01.2020
11:36
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Происшествия

Водителя «под кайфом» остановили в Якутске

В ходе патрулирования 12 января  около 22 часов вечера сотрудниками  Госавтоинспекции Якутска  возле дома № 10/1 в мкр. «Птицефабрика» было остановлено транспортное средство Toyota Corolla Runx.

При проверке документов инспекторы ДПС обратили внимание на странное поведение, невнятную речь  водителя 33 лет и пассажира 31 лет, также на специфический запах исходящий из салона автомобиля. Полицейскими в  ходе досмотра  транспортного средства Toyota Corolla Runx обнаружено и изъято вещество растительного происхождения,  а у пассажира обнаружен и  изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотическое  средство.

По данному факту проводится проверка.

Стоит напомнить, что за незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в значительном размере, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества, совершенные в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

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