02.10.2022
08:44
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Общество

Водительское удостоверение в виде QR-кода

Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто»

Этапы внедрения
В первой половине октября 2022 года пройдет тестирование информационных систем МВД России и Минцифры России. Предъявление будет доступно в новой версии приложения «Госуслуги Авто» во второй половине октября 2022 года.

Как будет работать сервис
Водители смогут предъявлять инспекторам электронное водительское удостоверение в виде QR-кода.

Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО.

При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. 

О приложении
Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено в 2021 году. Сейчас в нем зарегистрировано более 2 млн пользователей. 

В приложении доступно:

  • предъявление СТС в электронном виде
  • оформление европротокола онлайн
  • оплата и обжалование штрафов
  • проверка авто
  • запись на регистрацию ТС и замену водительских прав
Источник: Пресс-служба Минцифры

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