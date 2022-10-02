Общество
Водительское удостоверение в виде QR-кода
Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто».
Этапы внедрения
В первой половине октября 2022 года пройдет тестирование информационных систем МВД России и Минцифры России. Предъявление будет доступно в новой версии приложения «Госуслуги Авто» во второй половине октября 2022 года.
Как будет работать сервис
Водители смогут предъявлять инспекторам электронное водительское удостоверение в виде QR-кода.
Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО.
При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.
О приложении
Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено в 2021 году. Сейчас в нем зарегистрировано более 2 млн пользователей.
В приложении доступно:
- предъявление СТС в электронном виде
- оформление европротокола онлайн
- оплата и обжалование штрафов
- проверка авто
- запись на регистрацию ТС и замену водительских прав
+7 (999) 174-67-82
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