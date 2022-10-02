Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто».

Этапы внедрения

В первой половине октября 2022 года пройдет тестирование информационных систем МВД России и Минцифры России. Предъявление будет доступно в новой версии приложения «Госуслуги Авто» во второй половине октября 2022 года.

Как будет работать сервис

Водители смогут предъявлять инспекторам электронное водительское удостоверение в виде QR-кода.

Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО.

При этом по правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

О приложении

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено в 2021 году. Сейчас в нем зарегистрировано более 2 млн пользователей.

В приложении доступно: