Водители в Якутске «отличились»: печальная статистика ГИБДД

За прошедшие выходные на территории Якутска и его пригородов было зарегистрировано три ДТП, в которых четверо были травмированы, в том числе ребенок.

17 июля около 18:00 в 203 мкр. во дворе дома №20 произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Предварительно установлено, что около 6 часов вечера водитель 2000 г.р., управляя автомашиной «Тойота Аурис» во дворе дома не предоставил преимущество мальчику 8 лет, в результате чего совершил на него наезд.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев ребенка доставила в детское медучреждение, где ему поставлен ушиб ноги, назначено амбулаторное лечение.

Водитель пояснил, что из-за стоящих автомобилей резко выбежал мальчик, не успел притормозить.

17 июля около 20:00 на Сергеляхском шоссе 8 км. водитель 1975 г.р., управляя автомашиной «Тойота Платц» при спуске с подъема не выдержав безопасную скорость движения, и не справившись рулевым управлением допустил съезд с проезжей части на правую сторону дороги, где совершил наезд на опору уличного освещения повредив его.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажирка 1988 г.р., которая в момент автоаварии находилась на переднем левом пассажирском сиденье не пристегнутая ремнем безопасности.

Со слов водителя следует, что когда он следовал по Сергеляхскому шоссе в сторону мкр. Птицефабрика, на спуске, на дорогу выбежала собака, из-за этого он резко повернул руль вправо и совершил наезд на столб.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

18 июля около 17:30 на Хатынг-Юряхском шоссе около дома 7 «а» произошел очередной наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Патрол», следуя по Хатынг-Юряхскому шоссе в направлении Вилюйского тракта, совершил наезд на пешехода — женщину 1958 г.р., переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила закрытый перелом костей таза и была госпитализирована в больницу.

Проверка не выявила у водителя факта употребления алкогольных напитков.