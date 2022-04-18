18.04.2022
15:24
182
Якутия
Водители сильно рискуют на закрытой ледяной переправе — соцсети
По соцсетям распространяется видео, снятое 18 апреля на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Такое ощущение, что машины «плывут» по огромным лужам.
По приказу Минтранса РС (Я) с 15 апреля было запрещено движение по ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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