Водители сильно рискуют на закрытой ледяной переправе — соцсети

По соцсетям распространяется видео, снятое 18 апреля на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Такое ощущение, что машины «плывут» по огромным лужам. По приказу Минтранса РС (Я) с 15 апреля было запрещено движение по ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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