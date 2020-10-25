Водители-профессионалы АО «Сахатранснефтегаз» отмечают День автомобилиста

Сегодня, в последнее воскресенье октября, в России традиционно отмечается День автомобилиста. На протяжении многих лет во всех уголках страны поздравляют с праздником не только обычных автолюбителей, но и профессионалов, проведших за рулём не один десяток лет. Одним из таких является водитель грузовых автомобилей Службы машин и механизмов УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Николай Васильев.

Николай Иванович – настоящий фанат водительского дела, имеющий стаж вождения 34 года. Он признается, что интерес к машинам и движущимся механизмам у него имеется с детства. Не удивительно, что сразу же после окончания школы в 1982 году он решил устроиться механизатором в процветающий совхоз имени В.У. Ленина в своём родном Хаптагае.

Молодой специалист освоил трактор и несколько лет исправно работал по всем многочисленным направлениям сельского труда. Затем пересел на автомобиль УАЗ, начал ездить на дальние расстояния и понял, что это и есть его призвание.

«Конечно, я потом на многих машинах ездил – маленьких, больших. Однако именно тогда пришло понимание, что это мне нравится: едешь из одного пункта в другой, главная задача – доставить груз в целости до определенного срока. Едешь сам по себе и кругом природа. Видимо из-за этих ощущений и нравится больше ездить между улусами, от езды по городу меньше удовольствия», — отметил Николай Васильев.

В 2001 году он через знакомых узнал, что механизатор требуется в газораспределительной управляющей компании «Ленагаз». После успешного собеседования приступил к новой работе – выезжал вместе с мастерами и слесарями на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Спустя пять лет уже перевелся в другую службу – стал управлять самосвалом. С тех пор и работает на протяжении 14 лет на больших машинах, на данный момент имеет право на управление транспортом категории В, С и Е.

«За столько времени так привык к большим грузовикам, поэтому, когда пересаживаюсь на легковушку, то не покидает ощущение, будто еду прямо по поверхности земли. Скорость передвижения другая, требуется время привыкнуть к габаритам», — поделился водитель.

Главное отличие работы в Управлении газораспределительных сетей это, по его мнению, то, что здесь необходимо с повышенным вниманием относиться к грузу, который является одновременно ценным и опасным. «Как никак газ природный возим, а это подразумевает особенности транспортировки. В силу физических причин к топливу необходимо по-разному относиться как в холодное время года, так и жаркое. Работа такая. Каждые пять лет сдаем нормативы для соответствия требованиям дорожной перевозки опасных грузов, а проще говоря – ДОПОГ. Требований много, каждый год появляются новые критерии и все меняется», — подчеркнул Николай Васильев.

Сейчас, когда в стране и мире ведется борьба с коронавирусной инфекцией, Николай Иванович отмечает рост количества командировок в другие улусы. Некоторые из них довольно длительные. Собеседник рассказал, что однажды вместе с напарником съездили до Усть-Неры. Путь занял три дня, они вели машину посменно.

«Вообще, если отвлечься от рассказов про работу, могу отметить – сейчас в Якутске люди стали по-другому ездить, не как раньше. Больше дисциплинированных водителей появляется. Конечно, меняются и правила. Да я и сам частенько бываю недоволен каким-то новшеством в ПДД, однако всё же потом понимание приходит, что это делается для безопасности всех нас – участников дорожного движения», — подчеркнул он.

Николай Иванович женат, двое детей и четверо внуков. Именно игру с внуками он указывает в качестве любимого занятия в свободное время. Кроме того, он является страстным охотником, старается совместить отпуск с охотничьим сезоном. Как и многие другие работники АО «Сахатранснефтегаз», наш герой имеет любимый вид спорта, в котором он ежегодно показывает свое мастерство в рамках спартакиады компании и в городском клубе любителей. Это – настольный теннис, которым Николай Васильевич начал заниматься в школе.

В остальном, как рассказывает сам Николай Васильев, его увлечения не сильно отличаются от увлечений остальных людей. Кроме того, он отметил, что работа по дому никогда полностью не заканчивается – всегда есть что-то починить, убрать или обновить.

«Предпочитаю придерживаться тех или иных правил не только в работе, но и в жизни. К примеру, есть у меня традиция останавливаться на границах улусов и желать хорошей дороги, когда кормлю землю. Те же самые традиции соблюдают большинство тех, кто передвигается на автомобильном транспорте», — отметил многоопытный водитель.

В связи с праздником, Николай Васильевич передает слова поздравления всем своим коллегам по АО «Сахатранснефтегаз», а также напутствует словами о постоянной бдительности.

«Не гоняйте, смотрите на знаки: наклон подъема или спуска тоже необходимо знать. Еще хочу отметить, что сейчас очень многие сидят в телефонах своих, будучи за рулем. Я нашим молодым всегда так говорю, чтобы не отвлекались во время вождения на переписки и звонки. Гораздо важнее безопасность всех участников движения», — отметил Николай Иванович.

Также водитель передал поздравления с профессиональным праздником своим коллегам и простым автолюбителям, попросил не забывать об ответственности и аккуратно ездить по нашей большой и необъятной республике.