23.11.2022
12:30
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Якутия

Водители, помогайте друг другу

Вниманию водителей!

          В связи с наступлением устойчивых холодов ФКУ Упрдор «Вилюй» обращается к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, отправляться в путь только на подготовленных к зимним условиям автомобилях, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

Также просим водителей оказывать взаимопомощь другим участникам дорожного движения при возникновении нештатных ситуаций и технических неисправностях автотранспортных средств.

Уважаемые водители, помогайте друг другу на дороге!

Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 89245938028.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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