23.11.2022
12:30
229
Якутия
Водители, помогайте друг другу
Вниманию водителей!
В связи с наступлением устойчивых холодов ФКУ Упрдор «Вилюй» обращается к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, отправляться в путь только на подготовленных к зимним условиям автомобилях, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.
Также просим водителей оказывать взаимопомощь другим участникам дорожного движения при возникновении нештатных ситуаций и технических неисправностях автотранспортных средств.
Уважаемые водители, помогайте друг другу на дороге!
Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 89245938028.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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