Вниманию водителей!

В связи с наступлением устойчивых холодов ФКУ Упрдор «Вилюй» обращается к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, отправляться в путь только на подготовленных к зимним условиям автомобилях, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

Также просим водителей оказывать взаимопомощь другим участникам дорожного движения при возникновении нештатных ситуаций и технических неисправностях автотранспортных средств.

Уважаемые водители, помогайте друг другу на дороге!

Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 89245938028.