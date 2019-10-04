Водители, осторожно: В Якутии пурга и снегопад!

В Томпонском районе снегопад, в Усть- Янском – пурга: снег и гололед осложняют движение по дорогам в ряде районов

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, не превышать скорость и не забывать о взаимовыручке в пути

Сегодня на дорогах рада районов республики ситуация осложнилась в связи со снегопадом: образовался гололед, снежный накат на проезжей части. Сообщения о сложностях в движении поступали из Томпонского, Среднеколымского, Алданского, Нерюнгринского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Янского районов. В течение текущего дня на дорогах республики уже зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых пострадали люди, остальные – с материальным ущербом.

В ближайшие сутки снег ожидается и в центральной группе районов. В связи с осложнением ситуации на дорогах Госавтоинспекция региона работает в усиленном варианте, во многих районах республики в вечерние и ночные часы пройдут массовые проверки водителей, сотрудники службы будут проводить дополнительную разъяснительную работу с автомобилистами по соблюдению скоростного режима в условиях гололеда и снегопада, о необходимости замены летней резины на зимнюю.

На дороги районов, где отмечаются осадки в виде снега, метели и пурга, вышла снегоуборочная техника, осуществляется посыпка дорожного полотна на спусках и подъемах.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов в сложных погодных и дорожных условиях выбирать оптимальную скорость движения, соблюдать интервал, н допускать необдуманных и опасных маневров, обгонов и перестроений. Если за окном снегопад, а на дорогах гололед, и можно поездку отложить, то лучше ее действительно отложить до стабилизации обстановки.

В случае вынужденных остановок на обочине или проезжей части водителям необходимо надевать жилеты со световозвращающими нашивками, выставлять знак аварийной остановки. Если вы видите, что кому-то на дороге необходима помощь- не будьте равнодушны.