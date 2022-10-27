Водители, будьте бдительны! АвтоУраган следит за вами

Якутия приобрела отечественные мобильные системы фиксации нарушений ПДД.

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Внедрению современных технологий для профилактики нарушений ПДД в республике уделяется большое внимание.​ Комплексы “АвтоУраган-МС” — очередной шаг в достижении ключевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Мобильные автоматические комплексы окажут положительное влияние на дисциплину автоводителей, а также в розыскных мероприятиях.

“Надо сказать, что у нас показатели по дорожно-транспортным происшествиям, к сожалению, остаются высокими, несмотря на то, что мы ежегодно улучшаем дороги. Нам есть над чем работать. В рамках этой деятельности за счет бюджета региона мы купили комплексы и передали их ГИБДД для того, чтобы навести порядок на дорогах. В первую очередь мероприятие направлено на повышение дисциплины водителей”, — отметил в комментарии после торжественного вручения мобильных устройств автоматического видеоконтроля первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.​

Всего в республику поступило пять комплексов “АвтоУраган-МС” российской разработки для патрульных автомобилей ГИБДД. Сегодня определены маршруты работы мобильных систем на федеральных и региональных автодорогах.

Автоматика позволяет в движении одновременно контролировать дорожную ситуацию в режиме 360 градусов, выявлять нарушителей правил стоянки и остановки под запрещающие знаки, измерять скорость транспортных средств в обоих направлениях транспортных потоков, фиксировать нарушения разметки и проезда по обочинам. Кроме того, экипажам патрульных машин ​в реальном времени поступает оперативная информация по розыску нарушителей. В комплекс загружена база данных по водителям, лишенных водительского удостоверения, а также транспортных средств, утилизированных и снятых с учета.