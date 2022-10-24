24.10.2022
13:45
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Общество

Водители автобусов не вправе требовать оплату по мобильному банку!

ЦУР Якутии фиксирует сообщения горожан на неработающие валидаторы (терминалы) и требования водителей оплатить проезд через «мобильный банк». ЦУР обратился в департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска за разъяснениями.

«Валидаторы оплаты в автобусах Якутска систематически дают сбой. По информации АЭБ, это связано с DDoS-атаками на сервер провайдера. Перевозчик не несет ответственности, если по независящим от него причинам операции с банковскими картами невозможно выполнить. Рекомендуем носить с собой наличные денежные средства для оплаты проезда», — сообщили в мэрии.

В мэрии добавили, что внедряют оплату проезда с помощью QR-кодов. Также мэрия проводит профилактические беседы с водителями автобусов о недопустимости приема оплаты мобильным банком. 

Если вы заметили, что водители автобусов принимают оплату через мобильный банк, напишите об этом в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Доступно для скачивания в AppStore и Google Play.


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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