Водителей Якутска предупреждают

Госавтоинспекция города Якутска в связи с погодными условиями рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры и остановить транспортное средство.

В случае если с вами в автомобиле находится ребенок, то чтобы поездка не обернулась неприятностями, посадите юного пассажира в детское удерживающее устройство и шансов на то, чтобы сохранить его жизнь и здоровье, будет больше.

Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта и в жилых зонах.

Пешеходам также не стоит нарушать ПДД, а следует переходить проезжую часть в установленном месте, не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности своего перехода. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток помогут световозврашающие элементы.

Только с начала текущей недели в столице зарегистрировано 21 ДТП из них 16 столкновений транспортных средств, наезд на ребенка и съезд с дороги.