09.12.2022
11:52
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Судебная хроника

Водитель в наркотическом опьянении скрылся с места преступления

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, в нарушение правил дорожного движения, в октябре 2022 года возле одного их торгово-развлекательных центров г. Якутска управляя автокраном-манипулятором, при движении задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра совершил наезд на пешеходов.

После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места происшествия.

Один из потерпевших в результате полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия, второй пешеход доставлен в учреждение здравоохранения с различными травмами. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем ОМВД России по г. Якутску.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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