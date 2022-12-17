Водитель Тойоты сбил ребенка и скрылся…

В г. Удачном несовершеннолетний пешеход попал в ДТП 15 декабря около 8 часов утра в районе дома 6/1 мкр. Новый Город водитель автомобиля Тойота Дуэт совершил наезд на 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая, направлявшаяся в школу в сопровождении отца, получила ушибы бедра, ей назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности виновника ДТП, которому в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (при отсутствии в его действиях признаков уголовно-наказуемого деяния или иного административного правонарушения).