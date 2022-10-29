Водитель скрылся, оставив сбитую женщину с тяжелыми травмами на дороге

28 октября в 19 часов 10 минут в ДЧ ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что в Пеледуйскую ГБР РС(Я) доставлена женщина 1984 г.р. с диагнозом рваная рана лица, перелом голеней обеих ног, получившая телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.

При проверке данного сообщения предварительно было установлено, что 28 октября в период времени с 6 до 7 часов вечера, неустановленный водитель управляя неустановленным транспортным средством совершил наезд на пешехода 1984 г.р., которая передвигалась по краю проезжей части, в попутном направлении, в темное время суток. В результате чего женщина была доставлена в Пеледуйскую ГБУ РС (Я) и госпитализирована с диагнозом: закрытый перелом со смещением обоих костей нижней третьей правой голени, ЗЧМТ, СГМ, рваные раны лица. Травматический шок 1-2 степени.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 2.5. ПДД при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Так же санкция ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за уезд с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток.