Водитель, сбивший малышку, покинул место ДТП

За уходящую неделю на территории г. Якутска и его пригородов зарегистрировано 5 ДТП, где различные травмы получили 5 человек, из них 1 несовершеннолетний пешеход.

Так, 15 июля около 8 часов вечера в г. Якутске на проспекте Ленина около дома №11 произошел наезд на ребенка.

Предварительно установлено, что водитель 1971 г.р., управляя автомашиной «Тойота Бельта», при движении задним ходом на выезде из прилегающей территории совершил наезд на пешехода — 4-летнюю девочку переходившую выезд, с прилегающей территории в сопровождении матери, после чего покинул место ДТП, участником которого он является, позже водитель был установлен и разыскан.

В результате ДТП девочка получила ушибы головы, ей назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не установило у водителя состояния опьянения.

Сотрудниками ОГИБДД на водителя составлен административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление водителем места ДТП. Теперь водителю грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток.



Уважаемые водители! Будьте особенно внимательными на улицах, во дворовых территориях, в местах скопления детей и взрослых! Максимально снижайте скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки транспортного средства

Водителей всех транспортных средств Госавтоинспекция информирует, что в предстоящие выходные дни с 16 по 18 июля для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на территории г. Якутска и его пригородов пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей, управляющих автомототранспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных права управления и не имеющих водительских удостоверений.

Если вы располагаете информацией о том, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель, Госавтоинспекция убедительно просит позвонить по телефону дежурной части 127, 47-35-69 либо 35-22-22 и сообщить марку и номер автомашины, а также направление движения. Помните, что ваш звонок может кому-то спасти жизнь. Берегите себя и своих близких!