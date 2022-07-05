Водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места ДТП

4 июля около 10 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило сообщение о том, что в медучреждение обратился несовершеннолетний велосипедист 2011 г.р. с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки поступившей информации было, предварительно установлено, что 4 июля около 10 часов вечера неустановленный водитель, управляя автомобилем “Тойота Королла Филдер”, на ул. Лонгинова возле дома №36 с. Борогонцы, Усть-Алданского района, не учел безопасную скорость движения и дистанцию с велосипедистом, в результате чего наехал на заднюю часть велосипеда, которой управлял ребенок 11 лет и в нарушение ПДД, оставил место ДТП, участником которого являлся.

В результате наезда мальчик получил ушиб локтевого сустава и ссадины на лице. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Напомним, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен. Если в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью или смерть другим участникам движения, то виновник, скрывшийся с места происшествия, будет привлечен к уголовной ответственности по ст.264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 15 лет (в зависимости от тяжести последствий). Не стоит забывать, что почти всегда покинуть место ДТП — означает усилить свою вину и усугубить наказание.