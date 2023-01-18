В Якутске водитель сбил девушку на пешеходном переходе.

В Якутске 16 января около 15 часов по улице Лермонтова был совершен наезд на пешехода.

В ходе проверки установлено, что водитель 1973 года рождения на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

В момент ДТП на одежде девушки световозвращающие элементы отсутствовали.

В результате происшествия девушка получила ушибы. Ей было назначено амбулаторное лечение.

49-летний мужчина имеет водительское удостоверение категории «В.В1.С.С1.С1Е.М», стаж вождения – 22 года. Проведенное освидетельствование не выявило факта употребления алкогольных напитков.

Согласно базе данных ГИБДД, за текущий год нарушений по ПДД он не имеет.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование», — сообщает группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».