13.06.2022
18:17
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Происшествия

Водитель потерял управление из-за сердечного приступа

В Якутске 12 июня поступило сообщение о столкновении трех машин. На месте был сразу направлен автопатруль ДПС. Сотрудниками полиции на месте задержания, предварительно, было установлено, что 32-летний водитель, управлявший автомашиной Toyota Probox, следуя по ул. Можайского, на перекрестке с ул. Автострада 50 лет Октября во время движения потерял сознание, в результате чего совершил наезд на автобус ПАЗ-32054 и автомобиль Toyota Corolla Spacio.

37-летнюю женщину-водителя Toyota Corolla Spacio, ее 47-летнюю пассажирку, а также пассажира автомашины Toyota Probox 1990 г.р. доставили в больницу, где у всех диагностировали ушибы. Водитель Toyota Probox скончался в карете скорой медицинской помощи по пути следствия в медицинское учреждение: по предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ.  

Причины произошедшего будет устанавливать следствие. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с п. 2.7 Правила дорожного движения РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии.

В случае, если вы чувствуете недомогание, усталость, испытываете стресс поездку необходимо отложить или отказаться от нее вовсе. Если по состоянию здоровья необходимо принимать лекарства (к примеру, при проблемах с давлением, сахарном диабете, астме и т.д.), то они должны быть всегда «под рукой». Особенно важно с повышенным вниманием относится к своему самочувствию в период высоких летних температур, при дальних поездках.

Фото: тгк Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: тгк Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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