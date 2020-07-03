Водитель, помывший автомобиль в реке Амга, наказан

Он полностью признал вину за мойку автомашины в неположенном месте. За нарушение правил охраны водных объектов водитель оштрафован по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Напомним, 28 июня в адрес Амгинской инспекции государственного экологического надзора поступило сообщение о том, что в мессенджере whatsapp распространяется фотография, где запечатлена автомашина марки «Хайс», стоящая посередине реки Амга с целью мойки. В тот же день инспекторы установили личность водителя. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, проведено административное расследование.