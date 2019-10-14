Водитель погиб в результате ДТП

13 октября в 17 часов 29 минут поступило телефонное сообщение в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району о том, что на автодороге ФАД «Анабар» 252 км. произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал и один погиб.

Следственно-оперативной группой установлена, что в районе 252 км (+500м) РАД «Анабар», водитель 1988 г.р., управляя транспортным средством «Трэкол», не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дорожного полотна и опрокидывание «Трэкола» в правый кювет с опрокидыванием на крышу по ходу движения транспортного средства, по направлению с г.Мирный в п.Айхал.

В результате ДТП водитель погиб на месте аварии от полученных травм, пассажир — мужчина 1987 г.р. получил различные ушибы и ссадины.

Участок дорожно-транспортного происшествия: дорога прямая в плане, профиль дороги горизонтальный участок, щебеночно-грунтовое покрытие снежный накат. Дефекты покрытия проезжей части отсутствуют.

По факту автопроисшествия проверку проводит следствие.