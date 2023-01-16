Водитель от полученных травм скончался в медучреждении

В г. Якутске направлено в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель человека.

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32- летнего жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, в нарушение Правил дорожного движения, в мае 2022 года двигаясь со скоростью, превышающей установленные ограничения, при совершении перестроения с левой полосы движения на правую полосу, потеряв управление, совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris.

В результате ДТП водитель автомашины Hyundai Solaris от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем ОМВД России по г. Якутску.