Водитель не справился с управлением

2 января около 22:30 вечера поступило сообщение о том, что на 143-м километре РАД “Умнас” возле села Улахан-Ан произошло дорожно-транспортное происшествие.



Предварительно установлено, что 42-летний водитель управляя автомобилем марки «FAW CA3250P66K2T1E5», двигаясь со стороны с.Кангалассы в направлении с.Тит-Ары на 143-м километре РАД “Умнас”, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.



В результате происшествия водитель был доставлен и госпитализирован в медучреждение с множественными травмами. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности и был трезв.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории В, В1, С, С1. К административной ответственности в течении года не привлекался. ДТП произошло в темное время суток дорожное покрытие гравийное, спуск дороги 7%.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! Ситуация на дорогах, осложненная в связи с метеорологическими условиями, в частности, при выпадении снега и густого тумана. При этом возможность увеличения дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Будьте предельно аккуратны на дорогах!