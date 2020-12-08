Водитель-нарушитель ответит по закону

Прокурор Мегино-Кангаласского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Таттинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная, что переправа через реку Лена по направлению город Якутск – поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и обратно запрещена в связи с тонким слоем льда реки, из корыстных побуждений, оказал услуги по перевозке граждан из Якутска до поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, подвергая опасности их жизнь и здоровье. За перевозку пассажирами оплачено по 1500 рублей каждым.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Преступление выявлено сотрудниками ОГИБДД во исполнение решения оперативного совещания при прокуроре района о профилактике преступлений и правонарушений в районе.