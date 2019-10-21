Водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода

19 октября, около 16 часов дня, по Хатын Юряхскому шоссе произошел наезд на ребенка.

Предварительно установлено, что водитель 1947 г.р., управляя автомобилем «Тойота Витц», следуя по Хатын Юряхскому Шоссе в сторону Вилюйского тракта, возле дома №7 «А» по Хатын Юряхскому шоссе совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте слева направо по направлению движения ТС.

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев мальчика, доставила в больницу, где у него были выявлены множественные ушибы. Назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения матери, со слов сына следует, что ее сын переходил дорогу посмотрев по сторонам и убедился, что опасности нет, а пешеходного перехода там нет в связи с проводимыми ремонтными работами.

Медосвительствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция напоминает родителям проводить с детьми беседы по Правилам дорожного движения. Не забывайте, что в межсезонье и с приближением зимы, день становится короче — темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять, за движущийся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям, что в сумерках надо быть особенно внимательными. Особенно при переходе дороги, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно следует остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, можно переходить проезжую часть.