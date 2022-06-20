Водитель мотоцикла получил открытый перелом ноги

В Амгинском районе 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла и получил открытый перелом ноги.

Сотрудники ГИБДД напоминают, садиться за руль двухколесной техники можно только пройдя обучение в автошколе и получив водительское удостоверение категорий «М», «А1» и «А».

Важно не только уметь управлять мотоциклом, но и ориентироваться в сложных дорожных условиях. При управлении мототранспортом необходимо использовать основной элемент экипировки — защитный шлем, который служит для защиты головы. Как показывает статистика, использование качественного защитного мотошлема в случае ДТП может снизить риск получения смертельных травм на 40%, обнаружение — более чем на 70%.