20.06.2022
22:00
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Происшествия

Водитель мотоцикла получил открытый перелом ноги

В Амгинском районе 17-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла и получил открытый перелом ноги.

Сотрудники ГИБДД напоминают, садиться за руль двухколесной техники можно только пройдя обучение в автошколе и получив водительское удостоверение категорий «М», «А1» и «А».

Важно не только уметь управлять мотоциклом, но и ориентироваться в сложных дорожных условиях. При управлении мототранспортом необходимо использовать основной элемент экипировки — защитный шлем, который служит для защиты головы. Как показывает статистика, использование качественного защитного мотошлема в случае ДТП может снизить риск получения смертельных травм на 40%, обнаружение — более чем на 70%.

Фото: тгк Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: тгк Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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