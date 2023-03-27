В селе Жархан Нюрбинского района водитель легкового автомобиля совершил наезд на опору ЛЭП.

26 марта 2023 года в селе Жархан Нюрбинского района совершен наезд стороннего автомобиля на опору ВЛ 0,4 кВ ф. «Поселок» от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «Южный».

Опора наклонилась, ограничения потребителей не было. О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району.

Энергетики Нюрбинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» оперативно провели ремонтные работы.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспорта и спецтехники быть предельно внимательными. Помните, что вблизи энергообъектов запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства. Поврежденные линии электропередачи несут серьезную угрозу: оборванный провод, упав на землю, создает в радиусе 8 метров так называемую зону «шагового напряжения», попав в которую можно получить удар электрическим током, даже не прикасаясь к проводу. Помните: при контакте с проводами транспортное средство рискует попасть под действие электрической дуги, водитель может пострадать от удара током, а большое количество людей и предприятий – остаться без электричества.