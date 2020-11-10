Водитель грузовика был под наркотиками — ГИБДД

Как стало известно «Сахалайфу», водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, сегодня соцсети Якутии заполнили видео лихой ночной погони экипажей ДПС за «Камазом».

«Водитель грузовика не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке и был задержан на Намском тракте, – сообщили в УГИБДД по Якутии.

«Около полуночи возле дома № 3 по Вилюйскому тракту г.Якутска экипажем батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) был замечен грузовик отечественного производства «Камаз», который вилял по проезжей части и двигался по Вилюйскому тракту в сторону ул.Лермонтова. Когда инспектора проследовали за данной автомашиной и потребовали остановиться, водитель проигнорировал требования сотрудников и ускорил движение в сторону центра.

На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке автомобилист не реагировал, прибавляя скорость и допуская многочисленные нарушения ПДД, включая выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, при этом создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Чтобы уменьшить риск дорожно-транспортного происшествия, а также снизить угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, инспектора ДПС для остановки транспортного средства решили вывезти его из города.

После непродолжительной погони, водитель был задержан на Намском тракте возле с.Капитоновка.

Как оказалось, 38-летний автомобилист подобным образом пытался уйти от ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, признаки которого было установлены проведенным медосвидетельствованием.

В отношении водителя были составлены 10 административных материалов по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, также по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке ТС, а также по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.