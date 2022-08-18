18.08.2022
11:27
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Происшествия
Водитель БМВ не справился с управлением: пятеро пострадавших
Пять человек пострадали в ДТП в Якутске.
24-летний водитель на автомобиле «БМВ» не справился с управлением
16 августа примерно в 21:55 в дежурную группу поступило сообщение от оператора 103 о том, что на Окружной дороге города Якутска произошло ДТП с пострадавшими.
Выяснилось, что 24-летний водитель на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
Пять пассажиров получили различные травмы. Им назначено амбулаторное лечение.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ГИБДД РС(Я)
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