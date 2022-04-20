Водитель без прав устроил ДТП в Якутске

19 апреля около 21 часов 35 минут в дежурную группу Батальона ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что по ул. Автодорожная возле дома №14/1 по Покровскому тракту 7 км, водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной “Toyota Corolla Fielder” при повороте налево не уступил дорогу встречной автомашине “Toyota Allex”, в результате чего произошло столкновение.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пассажира 1995 года рождения с автомашины “Toyota Corolla Fielder” в медицинское учреждение с множественными ушибами и гематомами лица.

В ходе проверки по базе ГИБДД было установлено, что водитель 1978 года рождения, автомашины “Toyota Corolla Fielder” не имеет водительского удостоверения и ранее 4 раза привлекался за управление транспортным средством без прав согласно ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, что влечёт наложением штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Напоминаем, что в связи с потеплением на дороге образуется наледь, а возможные осадки приводят к гололеду на проезжей части, дворовых территориях, тротуарах и иных местах. Водителям следует соблюдать дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Выбирайте скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями. Необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.



