Водитель ассенизатора сливал фекалии в священном месте!

Водитель ассенизатора сливал фекалии в местности Үс Хатыҥ, где традиционно отмечают Ысыах. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии РС(Я). Якутским комитетом государственного экологического надзора по факту слива сточных вод водителем ассенизационной машины в местности Үс Хатыҥ возбуждено административное дело. В настоящее время нарушитель природоохранного законодательства установлен. Инспектором Якутского комитета проведен отбор проб с места слива вод для установления степени загрязнения сточными водами почвенного покрова. По результатам экспертного заключения, в случае наличия загрязняющих веществ, помимо административного штрафа, нарушителю также грозит возмещение ущерба окружающей среде.

Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я) Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)

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