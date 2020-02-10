Водитель ассенизатора сливал фекалии в лесу на Покровском тракте

В выходные дни госинспекторами Якутского комитета государственного экологического надзора проведены рейдовые мероприятия на территориях г. Якутск и п. Табага, в целях выявления нарушений природоохранного законодательства. В ходе рейда в лесном массиве установлен факт слива жидких бытовых отходов на рельеф местности в районе 27 км. Покровского тракта. Несанкционированный слив жидких бытовых отходов на ассенизаторской машине осуществил житель п. Табага.

Водитель пояснил, что откачал жидкие бытовые отходы с септика в п. Табага, ул. Комсомольская, 11.

За одну смену водитель успел слить фекальные воды в этом месте уже второй раз. При проверке у него с собой не оказалось документов удостоверяющих личность, водительское удостоверение и документы на машину. В связи, с этим госинспекторами было принято решение вызвать на место сотрудников ГИБДД.

Водитель ассенизатора привлечён к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.