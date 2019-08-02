Водитель АО «Сахатранснефтегаз» Сергей Ноговицын — чемпион России по вольной борьбе

Водитель аварийно-диспетчерской службы Сергей Ноговицын завоевал титул Чемпиона России по вольной борьбе среди мастеров ковра, посвященного 75-летию чемпиона мира Валика Маргаряна. Чемпионат проходил 13 -14 июля в городе Дзержинский Московской области.

— Я доволен результатом борьбы, так как в своей категории одержал чистые победы. Сейчас, получив поддержку руководства родной компании, буду готовиться к Международному чемпионату по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Тбилиси, — сказал чемпион России по вольной борьбе, мастер спорта России Сергей Ноговицын.

Сергей Егорович в газовой отрасли работает вот уже более 20 лет. Несмотря на сложную работу, он постоянно поддерживает спортивную форму, придерживается здорового образа жизни. Отметим, что он является примером для своих молодых коллег, которые также в свободное время занимаются спортом. Благо, для этого в компании созданы необходимые условия: есть свой тренажерный зал, профком компенсирует расходы занятий в спортивных залах.