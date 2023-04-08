08.04.2023
14:13
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Экология

Вода в Лене — загрязненная, в Алдане и Вилюе — очень загрязненная

Вода реки Лена по гидрохимическим показателям оценивается как «загрязненная», вызывает серьезную обеспокоенность и качество воды ее притоков, рек Алдан и Вилюй,  которое характеризовалось, как «очень загрязненная», 3-й класс разряда «б».

Помимо природных факторов экологического риска, значение имеет техногенное воздействие при переходе трубопроводов, разработки месторождений золота и алмазов, заготовки леса, речного транспорта и сброса загрязненных вод населенными пунктами.

Кроме того, в руслах рек Ленского бассейна имеется 264 единиц затопленных судов. В 28 населенных пунктах, расположенных на берегу реки Лена, отсутствуют канализационно-очистные сооружения. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса сточных вод, требующих очистки, в поверхностные водные объекты Якутии составляет 94 процента.

В зоне затопления находятся 96 населенных пунктов, из них в 37 происходит берегоразрушение. При затоплении территорий наносится колоссальный ущерб населению, происходит загрязнение вод реки, вынос мусора, нефтепродуктов.

Госсобрание Ил Тумэн направило свои предложения в Минэкологии России для включения мероприятий по сохранению реки Лены в Национальный проект «Экология» в виде отдельного проекта. Но предложения не были поддержаны, сообщает тгк Торбозное радио.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Торбозное радио

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