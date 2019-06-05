Вода ушла из села Походск

Вода ушла из села Походск Нижнеколымского района, где из-за ледохода на реке Колыма были подтоплены 44 дворовые территории, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии. «У населенного пункта Походск Нижнеколымского района уровень воды составляет 252 см при критическом 266 см. Подтопленных территорий нет», — говорится в сообщении. 3 июня МЧС региона предупреждало о прогнозируемом в селе Походск подъеме уровня воды выше критического из-за ледохода на Колыме. В местности работала оперативная группа сотрудников ведомства. Позднее уровень воды поднялся до 275 см. Были подтоплены 44 дворовые территории. В местности развернули три пункта временного размещения вместимостью до 200 человек. Спасатели провели подрыв льда на реке, масса подрыва 1,7 тонн. Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1035593&sec=1671

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