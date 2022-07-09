09.07.2022
17:59
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Якутия
Вода ушла из Себян-Кюеля — МЧС
В н.п. Себян-Кюель Кобяйского района режим ЧС снят, вода полностью ушла.
Источник: Пресс-служба МЧС по РС (Я).
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