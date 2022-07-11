Вода ушла из домов Суордаха, Томтор топит — МЧС

По состоянию на 16:00 уровни воды в населенных пунктах Верхоянского района составили:

— на реке Дулгалах у с. Суордах 720 см. при критическом 770 см.;

— на реке Дулгалах у с. Томтор (Дулгалах) 984 см. при критическом 950 см.;

— на реке Сартанг у с. Юнкюр 372 см. при критическом 580 см.;

— на реке Сартанг у с. Бала 791 см. при критическом 851 см.;

— на реке Яна у с. Боронук 923 см. при критическом 1050 см.;

— на реке Яна у г. Верхоянск 923 см. при критическом 1020 см.

Всего на территории Верхоянского района развернуто 5 пунктов временного размещения людей в с. Суордах, п. Батагай, с. Томтор и в с. Бетенкес.

В с. Суордах освободились от воды все 85 жилых дома, в с. Томтор сохраняется подтопление 95 приусадебных участков, в том числе 50 жилых домов.

Межведомственная оперативной группой проводится всесторонняя помощь, а именно укрепление дамбы у населенных пунктов, подворовой обход, а также доставка вещевого имущества, предметов первой необходимости, продуктов питания и питьевой воды.

По информации Якутского УГМС двое суток на территории района ожидается выпадение осадков, местами сильных до 20-25 мм. В связи с этим прогнозируется повышение уровней воды и существует вероятность дальнейшего подтопления пойменных частей на реках Сартанг, Борулах, Адыча и Яна.