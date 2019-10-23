Вода пришла в дома якутян

Сегодня, 23 октября 2019 года, с 10:15 на водолинии «Водоузел №3 – Газпром (Учур)», в связи с образовавшейся течью, была произведена остановка водоснабжения.

Все аварийно-восстановительные работы на данном участке завершились в 12:05. В это же время водолиния была запущена в работу.