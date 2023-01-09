ВО! высмеял Мининноваций за избирательную «принципиальность»

Известный политик и блогер Виталий ОБЕДИН – ВО! едко высмеял в своем телеграм-канале минцифры Якутии за избирательную принципиальность по отношению к блогеру Сусанне РОЖИНОЙ.

Блогера он назвал «верным информационным солдатом» системы. Такой имидж закрепился за Рожиной после получения гранта главы республики в размере 1 миллиона рублей в 2021 году по номинации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Напомним, что ранее гранты Ил Дархана выделялись только СМИ и журналистам, работающим в редакциях.

Однако в сентябре 2021-го на торжествах по случаю открытия нового здания школы им. Шадрина в Октемцах Айсен Николаев после длительного пандемийного перерыва дал пресс-конференцию вживую. Все присутствующие журналисты задали главе вопросы по общественно-политической тематике.

И лишь очаровательная Сусанна Рожина, кокетливо улыбаясь, спросила Ил Дархана, будет ли он выделять гранты блогерам. Айсен Николаев тогда покровительственно улыбнулся: «Буду». Это был самый короткий ответ Ил Дархана на той пресс-конференции.

Теперь уже все знают, что Сусанна Рожина получила максимальный по сумме грант, но так и не смогла его отработать по причине своего ареста по подозрению в вымогательстве в крупном размере.

Мининноваций в декабре 2022-го обратилось в Арбитражный суд, требуя у блогера деньги обратно в бюджет. Заявление ведомства приняли со второй попытки. Первое заседание арбитража назначено на 16 января.

«Более всего в этой истории примечателен тот факт, что принципиальное министерство Анатолия Семенова, вдруг озаботившееся сохранностью бюджетных денег, абсолютно не чесалось, когда предприниматель Рожина публично и во всеуслышание заявляла о намерении нецелевым образом использовать средства гранта – вместо популяризации национального проекта вложить их в раскрутку собственного тревелер-блога. Тогда она была на свободе, не скомпрометирована и полезна для медийных разборок, и на такое закрывали глаза. Но как только полезность человека исчерпалось, включилась принципиальность чиновников – надо добить. Лишнее доказательство того, насколько цинична выстроенная система. Пока приносишь пользу, можешь об закон хоть ноги вытирать, а мы тебе за это еще денег дадим, но если обнулился – звиняй… Об этом следует помнить каждому лоялисту, обжимающемуся у ног власти», — считает Виталий Обедин.

Таким образом, Мининноваций еще не успел стребовать бюджетные деньги, которые не были освоены по назначению, а уже несет репутационные риски.