Во втором круге Кубка мира по вольной борьбе победу одержали…

Соревнования второго круга Кубка мира по вольной борьбе в группе А завершились победой сборных России и Кубы, сообщает ЯСИА.

Сборная России по вольной борьбе противостояла сильному сопернику — команде из Японии. Первые две схватки заставили изрядно понервничать болельщиков и для российских борцов завершились поражением.

Переломить счет из обидных 0:2 представителям команды России позволило удачное выступление борцов среднего и тяжелого веса. Так, японцы в оставшихся восьми схватках не сумели продолжить свой успех и итоговым результатом стала победа российской команды со счетом 8:2.

В это время на соседнем ковре также развернулись нешуточные баталии, итогом которых стала яркая победа сборной Кубы над сборной Турции со счетом 6:3. У этих соперников было девять схваток по причине травмы кубинского спортсмена еще до начала соревнований.

Напомним, в первом круге группы А команда России также выступила успешно и одолела соперников из Кубы, а сборная команда Японии показала превосходство над спортсменами из Турции.

Сейчас в ЦСП «Триумф» идут завершающие схватки первого дня соревнований в группе В. На коврах борются спортсмены из США против сборной Ирана и команда Грузии против вольников из Монголии.