Во втором чтении принят бюджет Якутска на 2020 год

Под занавес года депутаты приняли во втором чтении бюджет Якутска на будущий год и на плановый период 2021-2022 года. Всего в рамках двенадцатой (очередной) сессии Якутской городской Думы было рассмотрено 15 вопросов.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Первым вопросом повестки стало уточнение бюджета городского округа на 2019 год. Как сообщила начальник Департамента финансов Ольга Максимова, согласно обновленному документу, общий объем доходов составит 17,467 млрд. руб., общий объем расходов – 18,162 млрд. руб. дефицит бюджета – 695,864 млн. рублей. В числе основных уточнений бюджета выкуп помещений для детских садов на 112 млн. 581 тыс. руб. с учетом вливаний из республиканского бюджета. Дополнительные места для детей от 2 месяцев до 3 лет будут созданы в многоквартирном жилом доме на 203 квартале (на 83 места) и на Халтурина 22/2 (на 30 мест).

Во втором чтении утверждены основные параметры главного финансового документа города на 2020 год. Общий объем доходов составит 16,109 млрд.руб. Расходы установлены в размере 16,518 млрд. Дефицит – 408,174 млн. руб. Обсуждая будущий год, депутаты отметили, что бюджет Якутска сохраняет социальную направленность. В структуре расходов поддержка сфер образования, культуры, спорта, социальной политики занимает 69%.

Доходы города на 2021 год составят 16,628 млрд. руб, на 2022 год – 17,162 млрд. руб. Дефицит бюджета на два плановых года определен нулевым.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Депутаты уточнили сумму расходов на дорожный фонд на 2020 год. С учетом поддержки вышестоящих госбюджетов она составит 2,150 млрд. руб. Всего за три года город планирует отремонтировать более 150 км дорог.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев задал вопрос о бесплатном проезде на автобусах для детей 5-11 классов из малоимущих семей, который будет запущен с 1 января. Начальник Управления соцзащиты Семен Матвеев сообщил, что новой льготой смогут воспользоваться 5800 юных горожан. На эту меру поддержки будет выделено 34 млн. 552 тыс. руб.

По программе «Развитие образования» на будущий год на укрепительно-восстановительные работы в школах предусмотрено 49 млн. руб. Днем ранее на традиционной встрече депутатов с главой города Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поднял проблему аварийности здания школы №1. На сессии об этом напомнила глава Якутска

«Дополнительно порядка 20 млн. руб. будут направлены на капитальный и текущий ремонты объектов образования. Мероприятия по ремонту школы №1 и укреплению школы №15, безусловно, должны быть выполнены в 2020 году. На самом деле очень хорошо, что депутатов беспокоит состояние наших школ, такие вопросы были поставлены и на постоянных комиссиях, я это вижу. Мы заверяем, что работы будут проведены, и при этом не в ущерб тем объектам, которые уже стоят в плане ремонта», – сказалаСардана Авксентьева.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Андрей Лебедев поинтересовался судьбой мерзлотного надзора. Глава Якутска Сардана Авксентьева ответила, что единица инспектора по мерзлотному надзору всегда была в составе Службе эксплуатации городского хозяйства, просто использовалась не по назначению: «Должностные обязанности и план работы утверждаются. В марте-апреле мы проведем научно-практическую конференцию по мониторингу состояния мерзлоты, где получим рекомендации по работе».

К последней сессии уходящего года председатель постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Владимир Аммосов подготовил поправку в бюджет города на будущий год. Он предложил увеличить расходы на разработку проектно-сметной документации благоустройства набережной озера Сайсары до 10 млн. руб. за счет сокращения расходов на 5 млн. руб. на программу «Общественные и внешние связи, информационная политика». Начальник Управления архитекторы Семен Сергеев сообщил, что к ним поступили новые коммерческие предложение в пределах 5 млн. руб., уже заложенных в бюджете. Тем не менее, депутаты напомнили, что ранее глава города сетовала на плохое качество ПСД. Чтобы подготовка к реализации проекта благоустройства Сайсарского озера прошла на достойном уровне, депутаты приняли поправку.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ

В рамках последней сессии уходящего года были внесены изменения в «Правила землепользования и застройки», согласно которым, вся Старая Табага будет переведена в соответствие с фактическим использованием земельных участков и будет объявлена зоной ИЖС. Также была увеличена максимально возможная площадь земельных участков для ведения садоводства до 1200 кв м., вместо 800 кв.м.

Депутаты одобрили инициативу Якутского регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников», по которой полномочия по сохранению памятников культурного наследия будут переданы от Управления культуры к Управлению архитектуры. Одобрено предложение Департамента имущественных и земельных отношений, которое привело в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовой акт о порядке приватизации муниципального имущества. Согласно изменениям, бумажные торги уйдут в прошлое, вводится электронная форма торгов.

В завершение заседания депутаты приняли решения о награждении знаками «За заслуги перед Якутском», «За вклад в развитие социальной защиты населения Якутска», «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», а также о вручении медали «Трудовая доблесть города Якутска».