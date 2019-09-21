Во ВШИМе провели мастер-класс по оформлению правотворческих инициатив граждан

Сегодня, 20 сентября, в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) провели мастер-класс «Как подготовить и оформить правотворческую инициативу» для финалистов деловой игры «МИНИСТР-2019» и участников проекта «Народный правотворец».

Напомним, 112 финалистов игры «МИНИСТР» получили домашнее задание – разработать до 23 сентября правотворческую инициативу в рамках проекта «Народный правотворец», основной целью которого является сбор нормотворческих предложений от граждан.

Как отметила одна из организаторов мероприятия, руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Ольга Романова, правотворчество является одним из важных направлений для развития региона. «Благодаря проекту «Народный правотворец» наши граждане все свои пожелания, замечания и критику могут перевести в предложения по улучшению различных направлений жизнедеятельности. У населения есть право вносить предложения, но, как показывает статистика, граждане очень редко пользуются этим правом. Мастер-класс, который мы проводим сегодня на площадке игры «МИНИСТР», научит сгенерировать пожелания для улучшения жизни в правотворческую инициативу», – сказала Ольга Валерьевна.

Руководитель Департамента напомнила, что проект реализуется в рамках Года консолидации, объявленного главой Якутии Айсеном Николаевым, и запущен Общественной палатой региона. В рамках него свои правотворческие проекты может предложить каждый якутянин и подать на сайт Общественной палаты. Заявки принимаются до 1 ноября 2019 года, а итоги будут подведены 2 декабря. Каждая инициатива будет оценена экспертами. Ольга Романова также ознакомила с основными видами и порядком создания правотворческой инициативы.

Для участников мероприятия представили практические кейсы по подготовке и оформлению проектов нормативных правовых актов. Так, старший преподаватель Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я), народный депутат республики Софрон Афанасьев ознакомил со своей правотворческой инициативой – проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который внесён парламентом Якутии в Государственную Думу и находится на рассмотрении в профильных комитетах нижней палаты российского парламента. Законопроектом предлагается установить особые условия для реализации Федерального закона о госзакупках для северных и арктических регионов с учётом их специфики. По его словам, нормы федерального законодательства о контрактной системе, которые ориентированы на конкурентную среду, на Крайнем Севере работают с большим трудом, в связи с чем предложил предоставить дополнительные гарантии органам местного самоуправления, расположенным на территориях Арктической зоны страны.

Представитель Молодёжного правительства республики Иннокентий Ксенофонтов ознакомил со своим проектом о необходимости учреждения в Якутии почётного знака «Почётный донор Республики Саха (Якутия)» за сдачу безвозмездно крови 23 раза.

В ходе мастер-класса участники узнали как выявить и описать проблемные вопросы, требующие правового регулирования, как спроектировать, обосновать своё видение по решению проблемы и оформить свое предложение в виде правотворческой инициативы.

После проведения мастер-класса среди финалистов Республиканской деловой игры «МИНИСТР» проведена групповая проектная работа, на которой участниками были самостоятельно подготовлены правотворческие инициативы. Облечь свои предложения в правовую плоскость помогли эксперты из республиканских министерств и ведомств.

Мероприятие завершилось презентацией разработанных правовых инициатив.