Во Всероссийском конкурсе Якутия признана лидером

Якутия признана лидером во Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта»

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова поздравила ведущего специалиста ГКУ РС(Я) «Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» Елену Макарову с победой в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта» XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Елена Макарова работает в Мегино-Кангаласском управлении социальной защиты населения с 2012 года, занималась вопросами назначения, выплаты и контроля государственной социальной помощи на основе социального контракта, курирует вопросы по назначению, выплате и контролю республиканского материнского капитала «Семья», регионального материнского капитала, целевого капитала Республики Саха (Якутия) «Дети столетия».

Ее опыт работы в назначении мер социальной поддержки высоко оценили на федеральном уровне.

Всего за 2012-2021 гг. социальный контракт в Мегино-Кангаласском улусе получили 1314 семей на общую сумму более 123 млн. рублей.

Данные семьи создали и укрепили свое личное подсобное хозяйство, открыли свое дело, обеспечили себя занятием и постоянным доходом, создали рабочие места для жителей улуса. Социальные контракты в основном заключили по следующим видам деятельности: «Личное подсобное хозяйство» (овощеводство, приобретение КРС, ремонт коровников, пчеловодство) и по направлению индивидуальное предпринимательское дело, такие как столярное, швейное дело, кулинария, мини-пекарни, салоны красоты, туристические базы, кузнечное дело, автомастерские, полиграфическое услуги.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась по итогам Всероссийской недели охраны труда в Сочи с участием министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. В общей сложности во всех этапах конкурса приняли участие более 2 тыс. специалистов, в финал вышли 48 номинантов по 15 номинациях из 30 регионов.