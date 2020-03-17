Во всех районах Якутии будет обеспечен режим повышенной готовности

Сегодня, 17 марта, заместитель Председателя Правительства РС(Я) Ольга Балабкина провела оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований Якутии.

Вице-премьер проинформировала всех руководителей районов о сложившейся ситуации в республике в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Сегодня издан Указ Главы РС(Я) Айсена Николаева «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Главы всех районы республики должны обеспечить переход в режим повышенной готовности для оперативного и адекватного реагирования на возникновение коронавирусной инфекции.

Ольга Балабкина поставила перед руководителями муниципалитетов вопросы о необходимости оперативного освобождения помещений для обсерваторов, контроля и формирования запаса обеззараживающих средств, продуктов питания, усиления дезинфекционного режима в местах массового скопления людей, социальных учреждениях.

Главам рекомендовано строго придерживаться всех рекомендаций главного санитарного врача района.

По словам Ольги Балабкиной, особое внимание следует уделять тем городам и районным центрам, в которых действуют аэропорты. Рекомендовано вести строгий учет всех граждан, прибывающих из-за границы, при выявлении контактных лиц обеспечить их изоляцию.

До 10 апреля все мероприятия с участием более 50 человек отмененыили перенесены.

Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), дала главам муниципалитетов рекомендации по первоочередным организационным мерам.

Во всех муниципальных образованиях будут созданы оперативные штабы.