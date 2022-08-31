Во всех арктических филиалах ГУП ЖКХ Якутии начался отопительный сезон

Сегодня, 31 августа, запустили в работу теплоснабжающие объекты Верхнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». Так, осенне-зимний период 2022-2023 годов начался во всех 12 арктических филиалах предприятия.

В прошедшие выходные котельные предприятия подали тепло потребителям Абыйского и Момского районов, в начале недели – Эвено-Бытантайского и Жиганского, а также 29 августа запустили теплоисточники в п. Батагай. Напомним, в ряде наслегов Верхоянского района отопительный период стартовал раньше сроков с целью просушки домов, пострадавших в результате дождевого паводка.

«На текущий момент все объекты теплоснабжения арктических филиалов запущены в очередной отопительный период. К моменту запусков производственные филиалы завершили все запланированные мероприятия в рамках ремонтной кампании. На объектах заменено котловое, тягодутьевое, горелочное и другое вспомогательное оборудование. Своевременно подготовлены сооружения и инженерные сети», – отметил первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ГУП «ЖКХ РС (Я)» Александр Корякин.

В первой декаде сентября поочередно произведут запуск теплоисточников в вилюйских, заречных и центральных филиалах, «Коммункомплектации» в г. Якутске и с. Маган.