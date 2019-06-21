Во все тяжкие: В Якутске мужчина оборудовал под нарколабораторию элитный коттедж

Завершено расследование уголовного дела в отношении участника международного сообщества по незаконному производству и сбыту наркотических средств.

Предварительным следствием установлено, что организаторы сообщества, действующего на территории России и ближнего зарубежья, в целях восстановления деятельности преступной организации вместо ранее задержанных в г.Якутске членов данной организации, вовлекли 44-летнего жителя г.Иркутска гражданина С. После завершения «работы» в г.Братск и Петропавловск-Камчатский он в конце августа 2018 года был откомандирован в г.Якутск.

Прибыв в г.Якутск, мужчина арендовал частный коттедж в одном из элитных районов, где хранил химические вещества и предметы для серийного производства наркотических средств, дожидаясь недостающей техники по производству наркотиков.

Однако членам сообщества не удалось наладить серийное производство наркотических средств в г.Якутске, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Якутии. По месту временного жительства гр.С. были обнаружены и изъяты химические компоненты, а также часть подпольной лаборатории по серийному производству наркотических средств. В дальнейшем была изъята посылка с недостающей частью предметов для оборудования подпольной лаборатории.

В результате экспертных исследований установлено, что из изъятых веществ члены сообщества в процессе одного цикла могли осуществить производство синтетического наркотического средства, общим весом около 500г., т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, в результате совместных следственно-оперативных мероприятий в г.Братске в тайнике была обнаружена и изъята «закладка» с наркотическим средством, помещенная гр.С. в начале своей деятельности в преступной организации. С учетом собранных по делу доказательств гражданину С. предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких – ч.2 ст.210, ч.3 ст.30 – п. «а», «г» ч.4 ст.228.1и ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1УК РФ, по которым ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В настоящий момент обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.