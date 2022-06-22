Во время Ысыаха Туймаады будет усилен режим ДПС

В Якутске 25-26 июня в период проведения Ысыаха Туймаады – 2022, посвящённый к 100-летию ЯАССР в местности «Ус Хатын» для обеспечения безопасности дорожного движения будет увеличена плотность нарядов ДПС, инспекторы будут нести службу в усиленном режиме.

На пути к месту празднования с 14-16 км. Намского тракта ведутся ремонтные работы, в связи с этим ГИБДД напоминает всем водителям транспортных средств, быть внимательными и осторожными на данном участке дороги, с увеличением потока машин есть вероятность снижения видимости проезжей части из-за дорожной пыли.

С 17 километра РАД «Нам», где начинается асфальтированная дорога, будут выставлены мобильные комплексы фото — и видеофиксации по контролю скоростного режима и расположения транспортных средств на проезжей части (обочина).

Также на месте «Ус Хатын» будет находиться специализированная стоянка автомобилей, куда будут эвакуированы транспортные средства без специальных пропусков, и оставленных на территории.

Наряды дорожно-патрульной службы и сотрудники ГИБДД будут дежурить на местах проведения мероприятий, на развилках дорог.

Инспекторы будут выявлять грубые нарушения ПДД, в частности управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушителей будут освидетельствовать на месте в передвижном наркологическом кабинете.

Без внимания не останутся и водители, нарушившие правильность перевозки детей.

Пешим участникам дорожного движения напоминает, что:

— пешеходы должны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен;

— пешеходы должны переходить дорогу, убедившись, что водители уступают дорогу;

— особую осторожность необходимо проявлять пешеходам при движении по территории празднования;

— не нарушайте правила дорожного движения в присутствии детей, будьте для них примером правильного поведения на дороге.

Желаем, всем гостям и жителям столицы окунуться в праздничную, безопасную атмосферу национального праздника Ысыах Туймаады-2022, насладиться красотой песен, танцев и соревнований. Пусть праздник принесет вам множество незабываемых и ярких впечатлений.