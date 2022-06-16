Во время ысыаха Туймаады будет организовано 170 торговых мест

Во время празднования национального праздника «Ысыах Туймаады – 2022» в местности Ус Хатын 25-26 июня будет организовано 170 торговых мест. Из них 90 объектов общественного питания, кроме того, будет развернут торговый ряд с ювелирными изделиями и национальными сувенирами. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска.

Начальник отдела потребительского рынка Департамента Дмитрий Туприн добавил, что на территории комплекса в Ус Хатын точечно разместятся киоски по продаже мороженого и прохладительных напитков.

«Торговля на ысыахе будет проводиться при строгом соблюдении санитарных правил и норм. У работников обязательно должны быть медицинские книжки с необходимыми отметками о допуске врача, с наличием отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, а для предприятий общественного питания – о наличии производственного контроля», — сказал Дмитрий Туприн.

Отметим, торговля алкогольной продукцией и табачными изделиями во время ысыаха в местности Ус Хатын строго запрещена!

В целях недопущения несанкционированной торговли организованы рабочие группы из числа сотрудников Управления муниципальных инспекций Окружной администрации г. Якутска и МУ МВД России «Якутское».